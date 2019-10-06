الامارات | البدري يعلن قائمة «الفراعنة» ويـبـرر إراحة محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن البدري يعلن قائمة «الفراعنة» ويـبـرر إراحة محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام البدري، قائمة الفريق للمعسكر، الذي يبدأ غداً ويستمر حتى المباراة الودية أمام منتخب بوتسوانا المقررة في 14 الجاري. وضمت القائمة 23 لاعباً، من بينهم الرباعي المحترف في أوروبا، محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن (تريزيغيه) وأحمد حسن (كوكا)، بينما غاب عنها النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وشملت القائمة: محمد الشناوي ومحمد عواد ومحمد بسام، ورجب بكار وأحمد فتحي ومحمود علاء، وباهر المحمدي وأيمن أشرف وعبدالله جمعة ومحمد حمدي، وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي، وعبدالله السعيد ومحمد مجدي (قفشة) وحسين الشحات، وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.

وأكد الجهاز الفني للمنتخب المصري أن قرار إعفاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من الانضمام للمعسكر الحالي للرغبة في إراحته، وتخفيف عبء المباريات عليه في هذه الفترة، بهدف التعافي والتخلص من الإجهاد الناتج عن مشاركاته المتتالية مع ناديه، حتي يكون في كامل عافيته البدنية والذهنية للمشاركة في الارتباطات الرسمية المقبلة. وذكر الاتحاد المصري، في بيان رسمي، أنه تم الاستقرار على 23 لاعباً، وتقنين عدد المنضمين للمعسكر لفرض الجدية والتركيز، كما حرص الجهاز الفني على ضم وجوه جديدة بهدف التعرف أكثر إلى إمكاناتهم، قبل مواجهتَي كينيا وجزر القمر.