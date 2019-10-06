الامارات | الشارقة قادر على الاحتفاظ باللقب

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة قادر على الاحتفاظ باللقب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فريق الشارقة ردّه على المشككين في قدرته على الاحتفاظ بدرع دوري الخليج العربي، بعدما واصل صدارة الترتيب، وحقق الفوز الثالث على التوالي، ليكون الوحيد الذي جمع تسع نقاط حتى الآن، على الرغم من أنه أقل الفرق تعاقداً مع اللاعبين الأجانب، بعدما احتفظ بثلاثة أجانب من الموسم الماضي، وتعاقد مع لاعب أجنبي واحد، ونجح في الجولة الثالثة في الفوز على العين 3-2، في وقت قاتل اعتاد الفريق التسجيل فيه دائماً.

فوز الشارقة وخسارة العين، وتعادل شباب الأهلي مع الجزيرة، وخسارة الوحدة أمام بني ياس، كلها مؤشرات، حتى وإن كانت البطولة في بدايتها، تؤكد أن الشارقة بقيادة المدرب المواطن عبدالعزيز العنبري هو الفريق الأجهز في دورينا من على مستوى اللاعبين الأجانب والمواطنين.

وتعادل الجزيرة مع شباب الأهلي سيكون مؤثراً في «فخر أبوظبي» في مسيرته بالبطولة، بعد أن خسر خمس نقاط في أول ثلاث جولات، إضافة إلى وجود أزمة كبيرة يعانيها الفريق، وهي غياب علي مبخوت عن التهديف، إضافة إلى عدم ظهور الموهوب عموري بمستواه حتى الآن، وأخيراً إصابة البرازيلي كينو، وابتعاده ستة أسابيع، وفي المقابل يعتبر تعادل شباب الأهلي خارج ملعبه نتيجة مرضية، إذ حافظ على سجله خالياً من الهزائم، وأبقى على فارق النقطتين فقط مع المتصدر الشارقة.

فرق المؤخرة والقاع ستكون لها كلمة هذا الموسم، بسبب اقتراب المستوى الفني كثيراً، وعدم وجود فوارق ملحوظة، خصوصاً مع الفريقين الصاعدين حتا وخورفكان، حيث أصبح اتحاد كلباء في قاع الجدول برصيد خال من النقاط، أما النصر والوصل فموضوعهما مختلف شكلاً ومضموناً، ولا يعرف أحد من المسؤول عن تدهور مستوى الفريقين بهذا الشكل، ويوجدان في المركزين 12 و13 على التوالي.

ورصدت «الإمارات اليوم»، سؤالاً عن رأي الجمهور في كلاسيكو الجولة، ومدى قدرة الشارقة على المنافسة، بسؤال على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «شاركنا الرأي.. هل فوز الشارقة على العين في الجولة الثالثة، يؤكد أحقيته في الصدارة، وقدرته على الاحتفاظ باللقب؟ وتم رصد أربع إجابات، هي: قادر على الاحتفاظ باللقب، العين أكثر جاهزية، تقنية الفيديو مؤثرة، صعب التكهن بالبطل.

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وتوقعت النسبة الكبرى من المشاركين في التصويت، الذين وصل عددهم إلى 410 مشاركين، أن الشارقة قادر على الاحتفاظ باللقب بنسبة 34%، بينما توقع 33% من المشاركين صعوبة التكهن بالبطل، ورأى 17% من المشاركين أن تقنية الفيديو، سيكون لها دور مؤثر والنسبة الأقل رأت أن العين أكثر جاهزية هذا العام بنسبة 16%.

واتفق المحلل الفني ومدير فريق النصر السابق خالد عبيد، مع الجمهور في صعوبة الدوري وقال لـ«الإمارات اليوم»: «جولة رائعة استمتعنا بها على مدى يومين، إذ شاهدنا كرة قدم مثيرة أبطالها الشارقة والعين وبني ياس والوحدة، وهناك نجوم أمتعونا بمستواهم، والبداية ستكون من الشارقة الذي يقدم كرة قدم ممتعة وانضباطاً فنياً مع لعب قتالي، ووجود لاعب بإمكانات البرازيلي كورنادو، الذي ينجح في فك شفرة أي فريق، وفي المقابل ظهر فريق العين بمستوى جيد، ولا يقل عن الشارقة، لكن عاب مدربه استعجال التغيير في مباراة كبيرة بسحب لاعب الارتكاز أحمد برمان، وإعطاء المنافس مساحة في وسط الملعب استغلها الشارقة بذكاء لاعبيه».

وأضاف: «بني ياس يلعب كرة جميلة متناسقة مع المدير الفني العائد لدورينا شايفر، ووجود مجموعة لاعبين بقيادة المهاجم الإسباني كوندي الذي استغل كل الفرص بالتسجيل في مرمى الوحدة الذي عابه سوء التغطية في الدفاع، وتلقى أربعة أهداف، على الرغم من أنه كان قريباً من العودة بنتيجة المباراة، لولا ضياع ضربة الجزاء، الفريقان لعبا مباراة مفتوحة من دون مبالغة في الدفاع، وشاهدنا كرة جميلة، والوحدة قدم مستوى جيداً، لكنه عاد بخسارة من الشامخة».

وتابع: «مباراة شباب الأهلي والجزيرة لم ترتقِ إلى المستوى الفني المطلوب من الفريقين، وكانت سلبية في كل شيء، ولم نشاهد النجوم تمتع، ومازال مبخوت بعيداً عن التسجيل، وأحمد خليل جليس الدكة مثل عموري، وفي المقابل النصر والوصل استحقا الخسارة من الظفرة وعجمان، على التوالي، إذ لم يقدما أي شيء يستحق الذكر سوى الألم لجماهيرهما، الظفرة لعب بتكتيك يتناسب مع النصر، وقدم مباراة فيها تناسق بين الخطوط، واعتمد على المرتدات وحقق مبتغاه، وعجمان حقق الفوز بـ10 لاعبين، بفضل التنظيم والالتزام والقتال حتى نهاية المباراة».

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