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الامارات | نقل حارس توتنهام إلى المستشفى

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لندن - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نُقل حارس مرمى فريق توتنهام، هوجو لوريس، أمس، إلى المستشفى، للاشتباه في إصابته بكسر في الذراع، خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام برايتون ضمن منافسات الممتاز لكرة القدم، أمس والتي خسرها توتنهام 3-0.

وسقط قائد المنتخب الفرنسي لوريس، والمتوج معه بلقب كأس العالم، مرتكزاً على ذراعه اليسرى، لدى تلقي شباكه الهدف الأول من جانب برايتون، ولم يستطع مواصلة اللعب وخرج على الفور.

وذكرت قناة «بي.تي سبورت» أن لوريس (32 عاماً) احتاج إلى التنفس الاصطناعي، كما جرى منحه المورفين للمساعدة في تخفيف آلام الإصابة قبل نقله إلى المستشفى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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