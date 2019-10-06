الامارات | نقل حارس توتنهام إلى المستشفى

شكرا لقرائتكم خبر عن نقل حارس توتنهام إلى المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نُقل حارس مرمى فريق توتنهام، هوجو لوريس، أمس، إلى المستشفى، للاشتباه في إصابته بكسر في الذراع، خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام برايتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس والتي خسرها توتنهام 3-0.

وسقط قائد المنتخب الفرنسي لوريس، والمتوج معه بلقب كأس العالم، مرتكزاً على ذراعه اليسرى، لدى تلقي شباكه الهدف الأول من جانب برايتون، ولم يستطع مواصلة اللعب وخرج على الفور.

وذكرت قناة «بي.تي سبورت» أن لوريس (32 عاماً) احتاج إلى التنفس الاصطناعي، كما جرى منحه المورفين للمساعدة في تخفيف آلام الإصابة قبل نقله إلى المستشفى.