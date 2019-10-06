شكرا لقرائتكم خبر عن عقبة قوية تعترض طريق توتنهام لضم خليفة إريكسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر توتنهام على خليفة لاعبه الدنماركى كريستيان إريكسن، الذى ينتهى تعاقده مع السبيرز بنهاية الموسم الجارى.

وبحسب صحيفة «ديلى ستار» البريطانية، فإن توتنهام حدد اللاعب الدولى الإنجليزى جيمس ماديسون ليحل محل إريكسن.

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ومن المتوقع أن يغادر إريكسن توتنهام بعد رفضه تجديد عقده، حيث أعلن الصيف الماضى رغبته فى خوض تحد جديد. ومن المفترض أن يوافق توتنهام على أى عرض يقدم لإريكسن فى يناير المقبل، حتى لا يرحل فى الصيف مجانًا.

وكان مانشستر يونايتد أحد الفرق المهتمة بالحصول على خدمات إريكسن، سواء فى يناير أو بنهاية الموسم، لكن رغبة اللاعب فى الرحيل عن إنجلترا جعلت الشياطين الحمر يصوبون أنظارهم نجو ماديسون أيضًا.

ومن المقرر أن تشهد الصفقة منافسة قوية بين توتنهام ويونايتد، وهو ما يصب فى صالح ليستر سيتى، حيث سيتسبب هذا الصراع فى زيادة سعر اللاعب.

ويعتمد يونايتد فى منافسته مع توتنهام على قدراته الشرائية، حيث يثق فى قدرته على حسم الصفقة مقابل 60 مليون جنيه استرلينى، وهو مبلغ كبير للغاية على توتنهام.