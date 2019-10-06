شكرا لقرائتكم خبر عن السجل الكارثي يطارد «كونتي» قبل لقاء يوفنتوس الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيكون أنطونيو كونتى، المدير الفنى لإنتر ميلان، على موعد مع اختبار قوى عندما يستضيف فريقه نظيره يوفنتوس، بملعب سان سيرو، اليوم، فى إطار الجولة السابعة من الدورى الإيطالى.

وستكون الأضواء مسلطة على كونتى بعد البداية المميزة له مع النيراتزورى بتحقيق 6 انتصارات متتالية، بجانب كونه مدربًا سابقًا ليوفنتوس (2011 حتى 2014).

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ورغم أن كونتى هو من بدأ السلسلة التاريخية لليوفى فى عدد مرات تتويج الفريق بلقب الدورى بصورة متتالية (8 مرات حتى الآن)، إلا أنه سيكون على مقاعد بدلاء إنتر ميلان، غريم البيانكونيرى غدا.

ويمتلك كونتى سجلاً سيئًا فى المباريات التى يقودها كمدرب لفريق منافس ليوفنتوس. وسبق لكونتى أن قاد فريق أريزو، بموسم (2006ـ 2007)، فى منافسات بطولة دورى الدرجة الثانية، ولعب أمام يوفنتوس إلا أنه خسر بنتيجة كبيرة (5-1)، وسجل للسيدة العجوز جورجيو كيلينى (هدفين)، أليساندرو ديل بييرو (هدفين) وديفيد تريزيجيه.

وفى موسم (2009ـ 2010)، خلال فترة تولى كونتى القيادة الفنية لفريق أتالانتا، لعب أمام يوفنتوس فى الجولة الـ12 من الدورى الإيطالى، وتمكن البيانكونيرى من حسم المباراة لصالحه بنتيجة (5-2). ويخشى كونتى من استمرار تفوق يوفنتوس عليه، حيث يُمنى النفس بأول انتصار على البيانكونيرى كمدرب.