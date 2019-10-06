شكرا لقرائتكم ماذا قال سيد عبد الحفيظ عن غياب صالح جمعة عن المباريات وإصابة السولية؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن إصابة عمرو السولية وموقف صالح جمعة من المشاركة مع المارد الأحمر فى الفترة المقبلة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية "غدًا سيجري السولية أشعة على قدمه من أجل الوقوف على مدى الإصابة ".

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تابع "وارد أن تكون هناك فرصة للسولية للمشاركة مع منتخب مصر اذا اثبتت الاشعة ان الإصابة كدمة بسيطة ".

وأضاف مدير الكرة عن غياب صالح جمعة "كل اللاعبين في دائرة واحدة والجميع سيحصل على فرصة المشاركة مع الفريق قبل نهاية الموسم، الي هيشارك هيكون مستعد فنيًا وبدنيًا، أجايي غاب عن مباراة كانو سبورت ولكن عاد مرة في المباراة التالية أساسيًا".