شكرا لقرائتكم شوقى غريب : "عندى 4 حراس للمنتخب الأولمبى نسبة مشاركاتهم صفر"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقى غريب المدير الفنى لفريق منتخب مصر الأوليمبى أن حلم الوصول الى أولمبياد طوكيو 2020 لابد من تحقيقه و عدم التنازل عنه خلال المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة القادمة المقامة فى مصر مطلع الشهر المقبل .

وأوضح شوقى غريب خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أنه بداء بالفعل التجهيز لمباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة عقب سحب القرعة و متابعة الفريق المنافسة ونقاط الضعف و القوة لديهم .

وقال غريب أن أبرز أزماته مع المنتخب الأولمبى هو عدم مشاركة عدد كبير من اللاعبين قائلا :" عندى 4 حراس مرمى نسبة مشاركاتهم مع أنديتهم صفر"

وأشار شوقى غريب أنه تم الاستقرار بنسبة 90 % على التشكيل الاساسى للمنتخب الاوليمبى خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية ويتم التشاور مع الاجهزة الفنية للجهازة الفنية لفرق الدورى الممتاز لاشراك اللاعبين فى المباريات القادمة .

وداعب شوقى غريب مهاجم الاهلى ومنتخب مصر السابق عماد متعب بأبتسامة عقب سحبة قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة قائلا " متزعلش منى " بعدما اوقع متعب الفراعنة الصغار فى مجموعة الموت .

Advertisements وكشف المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى موقف ثنائى الاهلى لاعب الزمالك من الأنضمام للقائمة المشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمقامة فى مصر مطلع الشهر المقبل . وأوضح أنه من الصعب أنضمام محمد محمود و كريم نيدفيد خلال الفترة المقبلة بسبب عدم البدء فى المشاركة فى المباريات و عدم قدرتهم فى الدخول بالاجواء سريعا بينما يأتى أنضمام أمام عاشور جاء بعد تواجده بقائمة فريق الزمالك أستعدادا لمباراة نادى مصر بالدورى المصرى . وأشارغريب أنه يرغب دائما فى الاعتماد على رمضان صبحى صانع العاب فريق الاهلى بسبب الخبرات الكبيرة التى يمتلكها اللاعب من المشاركة مع منتخب مصر الأول فى كأس العالم و بطولة كأس الأمم الأفريقية و مع الفريق الاحمر فى البطولات الأفريقية المختلفة . يبدأ منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب أول مواجهاته يوم 8 نوفمبر بلقاء منتخب مالى فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الأولى مع منتخبات غانا و الكاميرون ومالى، بينما أوقعت القرعة التى قام بسحبها عماد متعب نجم الأهلى والكرة المصرية السابق، المنتخب النيجيرى على رأس المجموعة الثانية مع منتخبات كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا، وتعد البطولة فى الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.

يخوض منتخب مصر مباراته أمام مالى يوم 8 نوفمبر فى لقاء الافتتاح ثم غانا يوم 11 والكاميرون يوم 14 نوفمبر، بينما ستكون مباريات المجموعة الثانية أيام 9 و12 و15 نوفمبر.