الزمالك يتسلح بالخبرة والتاريخ أمام طموحات نادى مصر بالدورى...

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جدة - عمرو شويل يدخل فريق الزمالك مواجهة جديدة فى مشواره المحلى عندما يستضيف نظيره نادى مصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد السلام، حيث يسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية، بعدما حقق الفوز فى مباراتين متتاليتين أمام الاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة، فى الجولتين الأولى والثانية، ليحصد 6 نقاط واكتفى الفريق الأبيض بإحراز هدفين فقط فى المباراتين بواقع هدف فى كل لقاء فيما لم تستقبل شباكه أى أهداف، أما نادى مصر حصد نقطة واحدة من أول جولتين له فى الدورى ولم يسجل أى هدف حتى الآن واستقبلت شباكه 3 أهداف.

موعد مباراة الزمالك ونادى مصر والقنوات الناقلة



تنطلق مباراة الزمالك ونادى مصر فى الثامنة من مساء اليوم الأحد، على أن ينقل اللقاء عبر قنوات تايم سبورت وأون سبورت وحرص الصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ"ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، على تصحيح أخطاء اللاعبين التى ظهرت خلال المباراتين الماضيتين وخاصة عدم الفاعلية الهجومية على مستوى الجناحين وعدم استغلال لاعبى الخط الأمامى للكرات العرضية والطولية وشدد على ضرورة زيادة الفاعلية الهجومية واستغلال كل الفرص التى تُتاح خلال المباراة لتسجيل منها الأهداف، كما سيكون ميتشو أمام تغيير إجبارى بإجراء بعض التغييرات على التشكيل الأساسى للأبيض فى ظل غياب طارق حامد، لاعب وسط الأبيض، للإيقاف بعد حصوله على إنذارين أمام مصر المقاصة فى المباراة الماضية، ما أدى إلى طرده عقب نهاية المباراة، حيث جاء الإنذار الأصفر الثانى له عقب الدخول فى مشادة مع حسنى فتحى قائد الفريق الفيومى فى نهاية المباراة.

وحرص الصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ"ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، على تصحيح أخطاء اللاعبين التى ظهرت خلال المباراتين الماضيتين وخاصة عدم الفاعلية الهجومية على مستوى الجناحين وعدم استغلال لاعبى الخط الأمامى للكرات العرضية والطولية وشدد على ضرورة زيادة الفاعلية الهجومية واستغلال كل الفرص التى تُتاح خلال المباراة لتسجيل منها الأهداف، كما سيكون ميتشو أمام تغيير إجبارى بإجراء بعض التغييرات على التشكيل الأساسى للأبيض فى ظل غياب طارق حامد، لاعب وسط الأبيض، للإيقاف بعد حصوله على إنذارين أمام مصر المقاصة فى المباراة الماضية، ما أدى إلى طرده عقب نهاية المباراة، حيث جاء الإنذار الأصفر الثانى له عقب الدخول فى مشادة مع حسنى فتحى قائد الفريق الفيومى فى نهاية المباراة.

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ويدرس ميتشو الدفع بأحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق فى مركز الوسط بجوار أوباما لتعويض غياب طارق حامد، بالإضافة إلى غياب محمود عبدالعزيز لإصابته بقطع فى الرباط الصليبى فيما سيجرى ميتشو عدة تغييرات فى الخط الأمامى بعودة الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم فى التشكيل الأساسى.

طموحات نادى مصر ضد الزمالك



فى المقابل، يسعى نادى مصر، لتحقيق مفاجأة وخطف نتيجة إيجابية فى مباراته اليوم أمام الزمالك فى الدورى الممتاز، بعدما تلقى الفريق الهزيمة فى مباراته الأولى من الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف دون رد، فيما تعادل سلبيًا فى الجولة الثانية أمام فريق أسوان، لذا يحلم إف سى مصر بتحقيق المفاجأة فى مواجهة الأبيض اليوم، خاصة أن الفريق لم يسجل أى هدف حتى الآن فى مشواره بالمسابقة المحلية، التى صعد لها لأول مرة فى تاريخه هذا الموسم لذا يبحث الفريق الصاعد حديثاً للممتاز لخطف هدفًا فى مواجهة الزمالك وحرص عبد الناصر محمد المدير الفنى للفريق على الحديث مع لاعبيه حول ضرورة غلق المساحات أمام لاعبى الزمالك على مستوى الجانبين والعمق للحد من خطورة لاعبى الأبيض.