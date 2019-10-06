شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ : فايلر فضل عدم السفر إلى سويسرا ليستعد للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن أداء السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق. وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية"فايلر يعمل بشكل إيجابي للغاية مع اللاعبين بشكل جماعي وشكل فردي". Advertisements وأضاف "رمضان يسجل للمباراة الثالثة على التوالي والشحات وأجايي يحرزون أهداف أيضًا، فايلر يهتم بأمور صغيرة تصنع الفارق". وأستكمل مدير الكرة "فايلر لم يطرح فكرة السفر لسويسرا خلال التوقف الدولي، المدرب يستعد لمباراة الزمالك في الجولة الرابعة من الدوري بشكل طبيعي".

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