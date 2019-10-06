شكرا لقرائتكم ميتشو يحذر لاعبى الزمالك .. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويسعى الزمالك لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية، بعدما حقق الفوز فى مباراتين متتاليتين أمام الاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة، فى الجولتين الأولى والثانية، ليحصد 6 نقاط، اكتفى الفريق الأبيض بإحراز هدفين فقط فى المباراتين بواقع هدف فى كل مباراة فيما لم تستقبل شباكه أى أهداف، أما نادى مصر فيحتل المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة، إلا أنه لم يسجل أى هدف حتى الآن، واستقبلت شباكه 3 أهداف.
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