شكرا لقرائتكم مدرب الإسماعلى يعلق على مواجهة الجزيرة الإماراتى بالبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الصربى "ميودراج يستيش" المدير الفنى للإسماعيلى أن لديه معرفة كاملة بالكرة الإماراتية . واوقعت قرعة دور الــ16 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال ، الإسماعيلى فى مواجهة مع الجزيرة الإماراتى حيث تقام المباراة الأولى بالإسماعيلية على أن تقام المباراة الثانية بالإمارات. Advertisements وأشار فى تصريحات عقب اللقاء :”لدى خبرات كبيرة بالكرة الإماراتية والتى تضم لاعبين على مستوى عال بجانب الحضور الجماهيرى الكبيرة”. وواصل :”سنحرص على دراسة تفصيلية للفريق المنافس من أجل رصد نقاط القوة والضعف لديه سعيا لاستغلالها فى حصد بطاقة العبور للدور المقبل بالبطولة”. وأتم حديثه :”الانتصار على دجلة سيعيد للاعبين الثقة من جديد ، علينا أن نخشى ونلعب بكل ثقة وسنكون قادرين على عبور تلك المحطة من خلال مساندة جماهيرنا”.

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