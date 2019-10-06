شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ : درجة حرارة أسوان أكبر من أفريقيا ولا أعلم سبب اختيار التوقيت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على خوض مباراة أسوان في الثالثة عصر اليوم السبت في الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية "لا أجد مبررا للعب فى تمام الساعة 3 في أسوان، الكرة للمتعة والتشويق لكن ظروف مباراة أسوان لا تساعد على المتعة".

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وأضاف "لعبنا مباريات كتير في إفريقيا ولم تكن الحرارة 44 مثل أسوان، الرطوبة العالية فقط كانت الأزمة".

واستكمل عبد الحفيظ تصريحاته "ملعب المباراة كان سئ للغاية، منذ ان كنت لاعبا وملعب اسوان يمتلك ارضية جيدة، أتمنى أن يتم تطوير الارضية قريبًا".