فرمان عثمان أعاد شيلونجو إلى تشكيل الإسماعيلى قبل مباراة دجلة...

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جدة - عمرو شويل صرح مصدر بالإسماعيلي أن شيلونجو عاد إلى تشكيل الدراويش قبل مواجهة وادي دجلة التي انتهت بفوز عازفى السمسمية بهدف وحيد للمهاجم الناميبي بلحظات بأوامر من ابراهيم عثمان رئيس النادي .
و كان المدير الفني للفريق ميودراج يسيتش اخرج اللاعب خارج تشكيل المباراة الاساسي و الاحتياطي و بالفعل تم رفع اسمه من القائمة و قام الجهاز الاداري بطباعتها استعدادا لتقديمها لمراقب المباراة و الاعلاميين .
وفوجئ الصربي بمكالمة هاتفية من عثمان أعلن فيها عن غضبه لعدم الإستعانة بشيلونجو بالرغم من أنه المهاجم الوحيد بالفريق و قدم مستوى طيب الموسم الماضي وأصدر أوامره بضمه للقائمة ومشاركته بالمباراة أيضا.
على الفور تم ضم اللاعب للقائمة المشاركة قبل المباراة بدقائق وشارك بالشوط الثاني وأحرز هدف الفوز .
ويستعد شيلونجو للمشاركة مع منتخب بلاده في ودية أمام منتخب مدغشقر خلال فترة التوقف الحالية .
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