شكرا لقرائتكم طلعت يوسف : سعيد بالفوز على المصرى أفضل فرق الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على المصري البورسعيدي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الاسبوع الثالث من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال طلعت يوسف في تصريحات تلفزيونية لقناة " on sport " :"حققنا فوز مهم على حساب فريق كبير ومن أفضل فرق الدوري"، مؤكدا أن الفوز سيعطي دفعة قوية لهم في المباريات المقبلة ولاعبو الفرريق رجالة ونفذوا المطلوب منهم " .

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وأشار طلعت يوسف أن مواجهة المحرق البحريني ضمن مباريات دور الـ16 من البطولة العربية للأندية لن تكون سهلة وسوف نبدأ في الاستعدادات و دراسة نقاط الضعف و الفوة للفريق البحرينى في الفترة المقبلة.

نجح فريق الإتحاد السكندرى فى تحقيق فوز غالى وثمين على المصرى البورسعيدى بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ3 للدورى .