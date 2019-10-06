شكرا لقرائتكم طبيب المقاولون يحدد موعد عودة الجوهرى لصفوف ذئاب الجبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور وائل نبيل طبيب المقاولون العرب أخر تطورات الفترة التأهيلية التي يخوضها يوسف الجوهري لاعب ذئاب الجبل والذي كان قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في التدريبات مع الفريق الموسم الماضي.

وقال طبيب المقاولون العرب في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": النتائج كانت مذهلة ليوسف الجوهري وتم عرضها على الطبيب الألماني الذي أجرى للاعب جراحة الصليبي، وأكد أنها ممتازة ونسبة تماثل اللاعب للشفاء سريعة مؤكداً أنه قطع مشوار علاجي يستغرق 5 أشهر في ثلاثة أشهر ونصف.

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أضاف وائل نبيل: رغم ذلك لا نستطيع أن نغامر باللاعب فالصليبي يحتاج 6 أشهر على الأقل حتى يستطيع اللاعب نزول الملعب من جديد والجوهري أمامه شهرين على أقل تقدير للعودة من جديد والمشاركة مع الفريق.

ويسعى المقاولون العرب لاقتحام المربع الذهبي في الموسم الجاري للمشاركة في البطولات العربية والأفريقية، خاصة بعدما أنهى ذئاب الجبل الموسم الماضي في المركز الخامس خلف النادي المصري بفارق أربع نقاط فقط.