شكرا لقرائتكم خسارة بايرن ميونخ وتعثر دورتموند في الدوري الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لقن فريق هوفنهايم مضيفه بايرن ميونخ حامل اللقب درسا قاسيا وفاز عليه 2 - 1 يوم السبت في المرحلة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ورغم الهزيمة ظل بايرن ميونخ في صدارة "البوندسليغا" ولكن بفارق الأهداف فقط عن ثلاثة من أقرب ملاحقيه. وفرط بوروسيا دورتموند في فرصة الصعود إلى المركز الثاني، بعدما اكتفى بالتعادل مع مضيفه فرايبورغ 2 - 2.

وفي باقي المباريات فاز ماينز على مضيفه بادربورن 2 -1 وتعادل باير ليفركوزن مع لايبزغ 1 -1. ويتصدر بايرن جدول ترتيب "البوندسليغا" برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف فقط عن لايبزغ وليفركوزن وفرايبورغ.

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وعلى ملعب أليانز ارينا تقدم سارجيس أداميان بهدف لهوفنهايم في الدقيقة 54، لكن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي رد بهدف التعادل لبايرن في الدقيقة 73 قبل أن يسجل أداميان الهدف الثاني له وللفريق الضيف في الدقيقة 79.

وعلى ملعب شوارزوالد ستاديون، تقدم أكسيل فيتسل بهدف لدورتموند في الدقيقة 20 ثم رد لوكا فالدشميدت بهدف التعادل لفرايبورغ في الدقيقة 55 لكن المغربي أشرف حكيمي تكفل بالهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة الأخيرة للمباراة سجل مانويل اكانغي لاعب دورتموند هدفا بطريق الخطأ في شباك فريقه منح به فرايبورغ نقطة التعادل.