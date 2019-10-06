شكرا لقرائتكم خبر عن العين يشكو قناة رياضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم نادي العين، بشكوى رسمية إلى رابطة المحترفين، ضد إحدى القنوات الرياضية، التي بثت برنامجاً عن ردود أفعال الجماهير، بعد نهاية مباراة القمة مع الشارقة، وفيها وجه أحد المشجعين إساءة بالغة إلى نادي العين، الأمر الذي أدى إلى سخط كبير من جماهير النادي، في وسائل التواصل الاجتماعي، وطالبت رسالة العين بمحاسبة المشجع والمسؤول الذي سمح ببث المقطع.
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