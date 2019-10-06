فوز الحصن ومصفوت في تمهيدي الكأس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

عزز دبا الحصن صدارته للمجموعة الأولى بالفوز على ضيفه التعاون 3-2، خلال اللقاء الماراثوني الذي جمعهما أمس على ملعب الحصن، في ختام مواجهات الجولة الثانية لتمهيدي كأس رئيس الدولة لكرة القدم.

سجل أهداف الفريق الحصناوي الثلاثة البرازيلي رافائيل سانتياغو «هاتريك» في الدقائق 23 و 25 و 84، فيما أحرز أحمد البجيري هدفي التعاون في الدقيقتين 18 و70، وبهذا الفوز يرفع دبا الحصن رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول، فيما بقي التعاون بنقطته الوحيدة، أدار المباراة الحكم عيسى خليفة.

وعلى ملعبه، تغلب مصفوت على الذيد بهدف وحيد أحرزه ياسين عبيد في الدقيقة 95، وبهذا الفوز يرفع مصفوت رصيده في المجموعة الأولى إلى أربع نقاط، ويبقى الذيد بنقاطه الثلاث السابقة، أدار المباراة الحكم يوسف الجسمي.