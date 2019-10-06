جبرايل يضع الفجيرة خامساً.. وكاميلي في مأزق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

كسب الفجيرة ديربي الساحل الشرقي بالفوز المثير الذي انتزعه من جاره خورفكان 2-1، ليحصد النقطة السادسة ويحتل المركز الخامس، في حين بقي «النسور» برصيد نقطة واحدة.

وحقق «الذئاب» أفضل بداية له في تاريخ مشاركاته بالدوري، حيث إنه لأول مرة يحقق انتصارين في أول ثلاث جولات، وجاء ذلك بفضل الروح القتالية والإصرار وعدم اليأس والاستسلام وقلب الطاولة وتغيير نتيجة المباراة من التأخر بهدف إلى الفوز بهدفين أحدهما جاء من قدم البرازيلي فرناندو جبرايل في الدقيقة الأخيرة.

في المقابل، قدم خورفكان أداء قوياً عبر الأفضلية والسيطرة المطلقة التي بدأ بها المباراة والتقدم بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة، لكن ذلك لم يكن كافياً في تأمين نيل نتيجة إيجابية في ظل افتقاد الفريق للمسة الأخيرة وسوء ختام الهجمة، فضلاً عن التألق اللافت للحارس عبد الله بوفون الذي استحق نجومية المباراة بلا منازع عبر تصديه للعديد من الكرات واستبساله في الذود عن مرماه قبل أن يظهر البرازيلي فرناندو جبرايل ويتقمص دور البطولة، عبر تسجيله هدفين، الأول من ركلة جزاء والثاني من ركلة حرة نفذها بطريقة مميزة في مقص المرمى في الوقت القاتل.

سعادة الانتصار

من جهته، أكد الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة سعادته بالفوز الذي حققه فريقه وحصد ثلاث نقاط جديدة في سباق الدوري ستعطيه المزيد من الدعم والمعنويات، مشيداً بحماس لاعبيه وإصرارهم الكبير على كسب النقاط الأمر الذي منحهم فرصة الفوز في الدقيقة الأخيرة، وأكد على شخصية الفريق القوية والقيمة الفنية الممتازة للاعبين، مقراً في الوقت نفسه أن الفجيرة لم يؤد جيداً في الجزء الأول للمباراة ومنح المنافس فرصة التقدم مبكراً قبل أن يسترد نفوذه ويعادل النتيجة بالهدف الأول ثم يردفه بهدف الفوز، لافتاً إلى أن مباريات الديربي دائماً ما تتسم بالصعوبة والحماس الزائد .

من جهته، أصبح البرازيلي كاميلي عملياً خارج نادي خورفكان، بعدما قررت اللجنة الفنية إقالته، وقبل صدور القرار الرسمي أبدى المدرب في المؤتمر الصحفي أول أمس رضاه عما قدمه للفريق.

وحول ما يتردد عن مصيره مع خورفكان،أشار البرازيلي كاميلي إلى أن خبرته التدريبية في الملاعب تجاوزت ال29 عاماً ويبذل كل ما في وسعه مع الفريق بشتى الطرق الممكنة مع الوضع في الاعتبار أن خورفكان صاعد لدوري المحترفين بعد غياب استمر عشر سنوات ويحتاج إلى المزيد من الجهد والوقت، وثقته في عمله واللاعبين كبيرة في الوصول إلى الأهداف المنشودة.

وشكك كاميلي في صحة الهدف الثاني الذي سجله البرازيلي جبرايل، مشيراً إلى أن الضربة الثابتة التي نتج عنها الهدف في الدقيقة الأخيرة لم تكن تستحق احتساب الحكم لمخالفة، خصوصاً أن الاحتكاك الذي حدث بين اللاعبين عادي وكان على الحكم تمرير الحالة، فضلاً عن ركلة الجزاء التي تم احتسابها عبر تقنية «الفار» ونتج منها هدف التعادل، مشيراً إلى أن الحكم تحامل كثيراً على فريقه وعكس العديد من الحالات خاصة فيما يتعلق بالبطاقات الصفراء والمخالفات. وأضاف بأنه راض عن أداء لاعبيه بعد أن أحدث تغييرات في التشكيلة ولعب بأسلوب مختلف عن المباريات الماضية وكان الأفضل والأقرب للفوز قياساً بالسيطرة والفرص الكثيرة التي سنحت على مدار الشوطين، وقال «عموماً علينا مواصلة العمل والتطوير والاستفادة القصوى من جميع اللاعبين خصوصاً الأوزبكي تيمور خوجا والبرازيلي لوكا اللذين انضما مؤخراً لصفوف الفريق وننتظر أن يساهما في زيادة الفاعلية الهجومية».