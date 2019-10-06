دبي والشارقـة يتعـادلان في دوري الشطرنـج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت مساء أمس الأول منافسات بطولة الدوري العام للشطرنج للرجال والسيدات والتي ينظمها اتحاد اللعبة بثلاثة أندية هي نادي دبي للشطرنج ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة ونادي فتيات رأس الخيمة.

وحضر ضربة البداية على الطاولة الأولى في افتتاح دوري الرجال الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للعبة ورئيس نادي الشارقة للشطرنج وسعيد يوسف عضو مجلس إدارة نادي دبي وعضو الجهاز الفني في اتحاد الإمارات للشطرنج، وطلال الزعابي نائب رئيس نادي الشارقة للشطرنج ومحمد الحسيني المدير التنفيذي لنادي دبي للشطرنج ورجائي السوسي المدير التنفيذي لنادي الشارقة للشطرنج، وحضر افتتاح بطولة السيدات الدكتور سرحان المعيني رئيس اتحاد الشطرنج وحسين خلفان الشامسي أمين عام الاتحاد، ونجلاء الشامسي رئيس نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة.

وتعادل دبي والشارقة 3-3، وفاز سعيد إسحاق لاعب دبي على محمد الطاهر لاعب الشارقة وخسر إبراهيم سلطان لاعب دبي أمام طلال الحلواني وفاز عمر نعمان لاعب الشارقة على نجيب محمد صالح، فيما فاز رامز سمير لاعب دبي على عبدالله مراد وتعادل سالم أحمد سالم لاعب دبي مع حمد عصام لاعب الشارقة كما تعادل أحمد فريد لاعب دبي مع سيف أحمد لاعب الشارقة، أدار اللقاءات الحكم الدولي أحمد النعيمي.

وفي بطولة السيدات تفوق نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة على فريق دبي بنتيجة 4.5 مقابل 1.5، في المواجهة التي جرت بينهما بقاعة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بعد فوز شانيا مشيرا لاعبة الشارقة على آمنة نعمان لاعبة دبي وعائشة سيف على شيماء نعمان وفازت بشاير خليل من دبي على عبير علي من الشارقة وتعادل عائشة سرحان المعيني من الشارقة مع جاسمينا لاعبة دبي، وفازت ريان محمد من الشارقة على عايشة جهاد من دبي، أدارت اللقاءات الحكمة مروة صفر.

وتفوق نادي أبوظبي للشطرنج على فريق فتيات رأس الخيمة بنتيجة 5.5 نقطة مقابل نصف نقطة، في المواجهة التي جرت بينهما بقاعة نادي فتيات رأس الخيمة، وفاز فريق أبوظبي في 5 مباريات وكان التعادل حاضرا في مباراة واحدة فقط، أدار اللقاءات الحكم الدولي إحسان جواد.