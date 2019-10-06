الجزيرة والوصل يواجهان الإسماعيلي واتحاد جدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أوقعت قرعة مباريات دور ال16 من منافسات «كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال لكرة القدم»،الجزيرة مع الإسماعيلي المصري، والوصل مع الاتحاد جدة السعودي، ويلعب يلعب الوصل الذهاب في دبي، قبل أن يحل ضيفاً على الاتحاد إياباً في جدة، في حين يحل الجزيرة ضيفاً على الإسماعيلي في الذهاب، ويستضيفه إياباً في أبوظبي.

واصطدم قطبا الكرة المغربية الوداد والرجاء ببعضهما في هذا الدور الذي يشهد مواجهة مغربية تونسية تجمع أولمبيك آسفي بالترجي، ويلتقي الشباب السعودي مع شباب الأردن، ويلتقي المحرق البحريني مع الاتحاد السكندري، ويواجه ممثلا العراق الشرطة والقوة الجوية فريقي نواذيبو الموريتاني ومولودية الجزائر على التوالي.