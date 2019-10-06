شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقسو على أسوان 5-1 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقن فريق الأهلي مضيفه أسوان درساً قاسياً في فنون كرة القدم وتغلب عليه 5 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف الأهلي جونيور أجايي وحسين الشحات وحمدي فتحي ومحمد مجدي قفشة من ركلة جزاء، ورمضان صبحي، فيما سجل هدف أسوان الوحيد أوميد أوكري.

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