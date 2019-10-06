كسر ذراع لوريس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقل هوجو لوريس حارس مرمى فريق توتنهام، أمس، إلى المستشفى، للاشتباه في إصابته بكسر في الذراع خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام برايتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط لوريس قائد المنتخب الفرنسي مرتكزاً على ذراعه اليسرى لدى تلقي شباكه الهدف الأول من جانب فريق برايتون، ولم يستطع مواصلة اللعب، وخرج على الفور خلال المباراة.

وذكرت قناة «بي.تي سبورت» التلفزيونية أن لوريس احتاج إلى التنفس الاصطناعي، كما أخذ جرعة مورفين للمساعدة في تخفيف آلام الإصابة قبل نقله إلى المستشفى.