اخبار الرياضه

كسر ذراع لوريس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كسر ذراع لوريس والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقل هوجو لوريس حارس مرمى فريق توتنهام، أمس، إلى المستشفى، للاشتباه في إصابته بكسر في الذراع خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام برايتون ضمن منافسات الممتاز.
وسقط لوريس قائد المنتخب الفرنسي مرتكزاً على ذراعه اليسرى لدى تلقي شباكه الهدف الأول من جانب فريق برايتون، ولم يستطع مواصلة اللعب، وخرج على الفور خلال المباراة.
وذكرت قناة «بي.تي سبورت» التلفزيونية أن لوريس احتاج إلى التنفس الاصطناعي، كما أخذ جرعة مورفين للمساعدة في تخفيف آلام الإصابة قبل نقله إلى المستشفى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كسر ذراع لوريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا