شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير لدورة «الغوص» في دبا الفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك نخبة من الغواصين الشباب في دورة الغوص لتقييم الحيد المرجاني، وأنهى مجموعة من الشباب الإماراتيين الغواصين الدورة بنجاح، وتم التدريب والتطبيق في إمارة الفجيرة بمدينة دبا بإشراف وتدريب المدرب العماني الدكتور علي صالح العجمي.

تهدف الدورة إلى تعليم المتطوعين تطبيق مسوحات على الشعب المرجانية وجمع بيانات وتحليلها للوصول إلى نتائج تتعلق بصحة وسلامة البيئة البحرية في المواقع المستهدفة، وشارك في الدورة صالح الظهوري، خالد الغروبتي، عدنان الجابري، علي الدهمش، نايله ناصر، أسماء العامري وعلا خلف.

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