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ريبيري الأفضل في سبتمبر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجت رابطة للمحترفين لكرة القدم، الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب فريق فيورنتينا، بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وهي الجائزة الجديدة التي تقدمها الرابطة هذا الموسم.
وقال لويجي دي سييرفو، المدير العام للرابطة: إن ريبيري قدم أفضل أداء يملكه مع بداية الموسم.
وأضاف: «قرر ريبيري، أن يلعب في دوري فني وتكتيكي مثل دورينا، وبأقدامه ساعد على تحسين المباريات، وكان من دواعي سروري أن أقدم الجائزة لبطل مثله».وشارك ريبيري في المباريات الست التي لعبها فيورنتينا بالدوري، وسجل هدفين. وتعاقد فيورنتينا مع ريبيري لمدة عامين بعدما ترك بايرن ميونخ بعد 12 موسماً قضاها هناك.

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