قمة خاصة بين الشارقة وشباب الأهلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

تقام اليوم مباراتان في نصف النهائي في مسابقة كأس الاتحاد لكرة السلة لفرق الرجال، حيث يلتقي النصر مع جاره الوصل في السابعة مساء بصالة نادي شباب الأهلي وفي نفس التوقيت يلتقي الشارقة مع شباب الأهلي بصالة نادي النصر في قمة خاصة.

المباراتان يتوقع لهما أن تشهدا قمة الندية والإثارة من جانب الفرق الأربعة التي تأهلت إلى الدور قبل النهائي والتي تدخل منافسات اليوم بهدف الفوز والوصول إلى المحطة النهائية في المسابقة للمنافسة على أول القاب الموسم.

قوة الفرق الأربعة التي وصلت بسهولة إلى المحطة قبل الختامية صعبت التكهن بالفائز والمتأهل إلى الدور النهائي في ختام مباريات اليوم. وكان النصر تصدر المجموعة الأولى في الدور التمهيدي، تلاه شباب الأهلي ثم الجزيرة، وبني ياس والوحدة. فيما تصدر فريق الشارقة المجموعة الثانية مبكراً تلاه الوصل ثم البطائح، والظفرة والعين على التوالي.

ومع دخول الفرق اليوم منافسات الدور قبل النهائي في المسابقة التي تأهل لها الأربعة الكبار سيكون الوضع مختلفاً تماماً على صعيد المنافسات، ومن المتوقع أن تظهر الفرق المتأهلة مستواها الحقيقي لضمان الوصول إلى الدور النهائي في المسابقة المحدد له يوم الأربعاء المقبل للمنافسة على اللقب والوصافة، أما الخاسران من مواجهتي الدور نصف النهائي اليوم فيلعبان على المركزين الثالث والرابع.

من جانب آخر تقام على هامش مواجهتي الدور نصف النهائي اليوم 3 مباريات أخرى على الترتيب فيلعب الوحدة مع العين لتحديد صاحبي المركزين التاسع والعاشر، ويلتقي الظفرة مع الجزيرة، وبني ياس مع البطائح لتحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن.