ديوكوفيتش يلاقي ميلمان في نهائي دورة طوكيو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ المصنف أول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش بسهولة نهائي دورة طوكيو اليابانية في التنس، بتغلبه في نصف النهائي أمس السبت على البلجيكي دافيد غوفان، ليضرب موعداً في النهائي مع الأسترالي جون ميلمان الفائز على الأمريكي رايلي أوبيلكا.

وتفوق الصربي في نصف النهائي على منافسه البلجيكي المصنف 15 عالمياً 6-3 و6-4، مواصلاً تقديم أدائه القوي في الدورة اليابانية (500 نقطة)، وهي الأولى التي يخوض غمارها منذ انسحابه بسبب إصابة في الكتف من الدور ثمن النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي.

ولم يخسر الصربي أي مجموعة في طوكيو في طريقه إلى النهائي، وهو يلاقي اليوم الأحد ميلمان المصنف 80 عالمياً، والذي تغلب في نصف النهائي على أوبيلكا المصنف 53 بنتيجة 6-3 و7-6 (7-4).

ورداً على سؤال عن هيمنته على أرض الملعب بعد غيابه لأسابيع عن المنافسات، قال ديوكوفيتش ممازحاً: «تمرنت مع النينجا قبل هذه الدورة».

وتابع: «كان أسبوعاً مذهلاً بالنسبة إلي على أرض الملعب وخارجه، وآمل أن أتمكن من تتويج هذا الأسبوع بلقب».

وسيبحث الصربي في نهائي اليوم عن اللقب ال76 في مسيرته الاحترافية، بينما سيكون ميلمان أمام محاولة إحراز اللقب الأول، علماً بأنه سيخوض النهائي الثاني في مسيرته بعد دورة بودابست المجرية العام الماضي.