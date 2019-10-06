شكرا لقرائتكم خبر عن كايزر وزوران مرشحان لتدريب الجزيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” تتجه النية لدى النادي الجزيرة لإقالة المدرب الهولندي ستيفن ستريبل من منصبه بعد البداية السلبية ل«فخر أبوظبي» وجمعه 4 نقاط في أول ثلاث جولات، وسيكون الهولندي كايزر أبرز المرشحين للعودة لقيادة الفريق في حال أنهى بعض مشاكله الخاصة، أما الأسم الثاني المرشح بقوة فهو الكرواتي زوران مدرب العين السابق.

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