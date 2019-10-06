شكرا لقرائتكم خبر عن صدارة دوري اليد ما زالت ثلاثية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسفرت نتائج مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أقوياء اليد التي لعبت أمس الأول، ضمن الجولة الخامسة عن فوز الشارقة على العين 36-21، وفاز شباب الأهلي على النصر 22-18، وفاز الوصل على الجزيرة 24-21، كما فاز بني ياس على الوحدة 30-23، وما زالت الصدارة مشتركة بين الثلاثي الشارقة وشباب الأهلي والوصل على التوالي بالتساوي في النقاط برصيد 15 نقطة لكل فريق.
يذكر أن فريق الظفرة كان قد حقق فوزه الأول في الدوري على حساب مليحة 29-27.
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