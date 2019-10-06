افينبرج يدرب يوردينجين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تولى شتيفان افينبرج لاعب خط الوسط السابق للمنتخب الألماني وفريق بايرن ميونخ، منصب المدير الفني لفريق يوردينجين المنافس بدوري الدرجة الثالثة الألماني.

وقال افينبرج (51 عاماً): «هذا النادي العريق لديه إمكانات هائلة. وأنا واثق من قدرتنا على النجاح معاً». ويواجه يوردينجين، الذي نافس في وقت سابق في دوري الدرجة الأولى (بوندسليجا)، خطر الهبوط من دوري الدرجة الثالثة؛ حيث لم يحقق سوى ثلاثة انتصارات خلال عشر مباريات هذا الموسم.

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