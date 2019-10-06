شكرا لقرائتكم خبر عن فوز صعب لسبال على بارما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتزع فريق سبال فوزاً صعباً من ضيفه بارما 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما، أمس، في الجولة السابعة من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم. ويدين سبال بالفضل في هذا الفوز للاعبه أندريا بيتانيا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة ال 31.

وشهدت المباراة طرد جابرييل ستريفيزا لاعب سبال في الدقيقة ال 70.

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