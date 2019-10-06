شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الطائرة أمام روسيا فى مونديال اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يواجه فى تمام الرابعة فجر اليوم الأحد بتوقيت القاهرة منتخب مصر الأول للكرة الطائرة نظيره الروسى فى خامس مواجهات الفراعنة بكأس العالم المقام حاليا فى اليابان .

و يسعى منتخب الطائرة بقيادة مديره الفنى الهولندى جيدو ڤيرميلون إلى تصحيح الأول بعد خسارتين متتاليتين أمام البرازيل و كندا، 3/1 , 3/2 على التوالى .

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ويطمح لاعبو الفراعنة فى تحقيق الفوز الثالث فى المونديال من أجل ممواصلة مشوار الزحف إلى مركز متقدم يليق بأسم مصر .

و إستطاع منتخب مصر للكرة الطائرة فى تحقيق الفوز بأول و ثانى مواجهاته فى المونديال على كلا من أستراليا ثم إيران بنتيجة 3 / 1 على التوالى قبل أن يحصل على راحة من المباريات الخميس .

تعود البعثة من ناجانو إلى هيروشيما مرة أخرى التى شهدت معسكر إعداد الفراعنة للمونديال من أجل استكمال مشوار البطولة، أمام كل من، إيطاليا و بولندا و اليابان و تونس و الأرجنتين و أخيرا أمريكا أيام 9 ، 10 ، 11 ، 13 ، 14 ، 15 من نفس الشهر.