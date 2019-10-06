سوبر كورة.. 3 شواهد تؤكد انتهاء أسطورة "اللى مالوش بديل" فى الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت مباراة الأهلي واسوان انتهاء أكذوبة الجملة الشهيرة التى ردهها البعض بعد رحيل عبد الله السعيد وهى جملة "مالوش بديل"، حيث يسير الوافد الجديد محمد مجدة قفشة لاعب الأهلى المنضم من صفوف بيراميدز على الطريق الصحيح لخلافة السعيد فى الأهلى. ويستعرض سوبر كورة 3 شواهد تؤكد أن قفشة هو "خليفة" عبد الله السعيد فى الأهلى فى هذا الرابط

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