شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم السبت 5 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم السبت الموافق 5 / 10 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها إعلان قائمة الفريق لمواجهة نادى مصر، التى ستقام غداً الأحد، فى الجولة الثالثة من مسابقة الدورى الممتاز.

عبد الغنى خارج قائمة الزمالك لمواجهة إف سى مصر.. وميتشو يضم ناشئ

أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة إف سي مصر، والمقرر لها مساء غد الأحد فى الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، على استاد السلام وينضم للمرة الأولى لقائمة الفارس الأبيض الناشئ أحمد عيد، فيما استبعد ميتشو كلاً من محمود علاء وفرجانى ساسى ومحمد عنتر لأسباب فنية، ومحمد عبد الغنى للإصابة، ومصطفى فتحى لاستمرار التأهيل، وطارق حامد للإيقاف.

وضمت القائمة كلا من:

محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي في حراسة المرمى

حمدي النقاز – محمد عبد السلام – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – حازم إمام- والناشئ أحمد عيد الظهير الأيمن لفريق 2001 في خط الدفاع

أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – محمد أونجم – إسلام جابر – كريم بامبو – إمام عاشور في خط الوسط

خالد بو طيب – عمر السعيد – مصطفي محمد في خط الهجوم.

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تأهيل جنش مع طبيب ليفربول الإنجليزى بترشيح من صلاح

كشف مصدر مقرب من محمود جنش حارس الزمالك والمنتخب الوطنى أن الحارس خضع لعمليات التأهيل فى إسبانيا وليس ألمانيا، كما أعلن النادى الأبيض فى الفترة الأخيرة.

وتابع المصدر ذاته أن رحلة جنش جاءت كالتالى بسفره إلى ألمانيا للطبيب الذى أجرى له الجراحة فى القدم بعد إصابته بقطع فى وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى، ثم قام بالعودة برفقة زوجته إلى القاهرة، وعاد إلى إسبانيا بناءً على اتصالات حدثت بينه وبين الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، الذى تقدم له جنش بالشكر على الوقوف بجانبه خلال فترة إصابته التى تعرض لها مع المنتخب الوطنى خلال كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بمصر.

الزمالك يكشف غياب "زيزو" 4 أشهر بعد إصابته بقطع فى الصليبى

كشف مسئولو نادى الزمالك أن الفريق الأبيض سيفتقد جهود محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الفريق لمدة تتراوح بين 4 إلى 5 أشهرعلى أقصى تقدير، بعد تأكد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى. وتابع مسئولو الأبيض أن المدة الاعتيادية لعودة اللاعب من تلك الإصابة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 8 أشهر، إلا أنه سيخضع للجراحة والتأهيل فى ألمانيا ما يقلل من مدة غيابه عن الفريق، والتى ستصل لأربعة أشهروسيتواجد فى الملعب.

الزمالك يُحصن ميتشو من الانتقادات بـ"تصريحات" حصد العلامة الكاملة

رفض مسؤلو الزمالك محاسبة الصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ "ميتشو"، المدير الفنى للفريق، بالقطعة، بعد الانتقادات التى تعرض لها مدرب الأبيض بسبب الأداء الباهت أمام مصر للمقاصة، فى المباراة التى جمعت الفريقان، على ستاد السلام، فى الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله أحمد سيد زيزو، وجاءت الانتقادات لميتشو بسبب تذبذب أداء الفريق واختياراته الخاطئة لبعض العناصر وطريقة اللعب من جانب جمهور الفريق إلا أن إدارة النادى رفضت مبدأ محاسبة المدرب بالقطعة، خاصة إنه خرج من المباراة بالهدف المطلوب وهو تحقيق الثلاث نقاط مع تأكيده على تصحيح الأخطاء خلال الفترة المقبلة.