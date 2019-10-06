7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 5 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم السبت 5 / 10 / 2019 أبرزها ، أحمد فتحى يرتدى شارة كابتن المنتخب أمام بتسوانا الأهلي "يقطف" زهرة الجنوب 5 مرات ويعتلي قمة الدوري من قلب أسوان واصل فريق الاهلي ثورة الأنتصارات وحقق فوزاً كبيراً على مضيفه أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،السبت، باستاد أسوان ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز. Advertisements طبيب الأهلى: السولية يعانى من جذع فى كاحل القدم أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن عمرو السولية تعرض للإصابة بجزع فى كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة أسوان التى أقيمت اليوم وحسمها الأهلى بخماسية مقابل هدف وحيد فى الأسبوع الثالث لبطولة الدورى.

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