شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُحذر اللاعبين من الإنذارات المجانية أمام نادى مصر بسبب القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام جهاز الزمالك، بتوجيه تحذيراً إلى لاعبى الفريق الأبيض من الحصول على إنذارات مجانية أمام نادى مصر، فى المباراة المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء غداً الأحد، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء تحذير جهاز الزمالك للاعبين خاصة بعد فقدان طارق حامد لاعب وسط الفريق أمام نادى مصر لحصوله على إنذارين أمام المقاصة ما أدى إلى طرده فى اللقاء الأخير للأبيض بالجولة الثانية من منافسات الدورى كما إن الجهاز الفنى للفريق يرغب فى دخول مواجهة الأهلى، فى قمة الدورى الممتاز، بدون غيابات بسبب الإيقاف، وذلك فى اللقاء الذى سيجمع القطبين يوم 19 من شهر أكتوبر الجارى، فى الجولة الرابعة من منافسات المسابقة.

ويسعى الزمالك لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية، بعدما حقق الفوز فى مباراتين متتاليتين أمام الاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة، فى الجولتين الأولى والثانية، ليحصد 6 نقاط، اكتفى الفريق الأبيض بإحراز هدفين فقط فى المباراتين بواقع هدف فى كل مباراة فيما لم تستقبل شباكه أى أهداف، أما نادى مصر فيحتل المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة، إلا أنه لم يسجل أى هدف حتى الآن، واستقبلت شباكه 3 أهداف.