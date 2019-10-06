سوبر كورة يكشف موعد احتفالية الأهلي لتسليم درع الدوري المصري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مجلس إدارة النادي الأهلي موعد احتفالية درع الدوري المصري الممتاز للموسم الماضي والتى تم تأجيلها خلال الفترة الماضية بسبب انشغال الفريق الكروي الأول. وفاز الأهلي اليوم بخمسة أهداف لهدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز ليتصدر جدول ترتيب البطولة المحلية الأشهر. ومن المقرر أن تعود بعثة الأهلى فى ساعة مبكرة من غداً الأحد للقاهرة استعدادا لاستئناف التدريبات الجماعية للفريق. لمعرفة موعد احتفالية الأهلي لتسليم درع الدوري المصري عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

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