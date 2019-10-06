شكرا لقرائتكم خبر عن لما جبريل : سعيدة بالمشاركة في قرعة أمم أفريقيا.. وأتمنى فوز المنتخب بالبطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عبرت الاعلامية والمذيعة لما جبريل عن سعادتها بتقديم قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة و المؤهلة لأولمبياد طوكيو2020 .

وقالت لما جبريل سعيدة بتقديم حفل القرعة بصحبة أحمد صلاح حسني ووسط حضور كوكبة كبيرة من الرياضيين الكبار موجهة الشكر للدولة وشركة بريزنتيشن علي خروج الحفل بهذا الشكل الرائع ، مؤكدة أن الأجواء والحفلات الرياضية لها طعم مختلف ومميزة متمنية التوفيق للمنتخب في رفع اسم مصر عاليا.

ونال تنظيم حفل سحب قرعة بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة التي ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، إشادة واسعة من وسائل الإعلام المصرية والإفريقية والعالمية، بعد خروج الحفل بشكل مميز، خاصة بعد اقامته في قصر الحراملك المنتزه التاريخي في مدينة الاسكندرية، كما اشاد مسئولو الكاف بالحفل ، مؤكدين أنه الأفضل على مدار السنوات الأخيرة من حيث التنظيم والإبهار .

وشهد الحفل حضور عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، ومنتصر النبراوى رئيس شركة برزنتيشن، والفنان أحمد صلاح حسنى والمذيعة لما جبريل بقناة سي بي سي .

Advertisements

وتعهدت شركة بريزنتيشن راعي الكرة المصرية ومنظمة الحفل بمزيد من التطوير واضافة عناصر ابهار جديدة فيما هو قادم من احداث وفعاليات رياضية ،لتقديم افضل خدمة للمشاهد والمشجع المصري.

حضر القرعة وفد كبير من الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري ومحمد بركات مدير المنتخب بالإضافة إلى جميع أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني و علاء عبد العزيز مدير الفريق.

وأشرف على مراسم القرعة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بحضور عدد من قياداته ، فيما قررت وزارة الشباب والرياضة المشاركة في حفل القرعة بوفد رفيع المستوى يعكس ترحيب مصر بالأشقاء الأفارقة .

وأسفرت قرعة بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة، عن وقوع منتخب مصر الأولمبى فى المجموعة الاولى مع منتخبات غانا و الكاميرون ومالى، بينما اوقعت القرعة التي قام بسحبها عماد متعب نجم الأهلي والكرة المصرية السابق المنتخب النيجيري الذي تواجد علي رأس المجموعة الثانية مع منتخبات كوت ديفوار وجنوب افريقيا وزامبيا، وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى