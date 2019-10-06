سبورتنج يهزم رد ستار فى ثان جولات البطولة الأفريقية لليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة اليد الأول بنادى سبورتنج على نظيره رد ستار الإيفوارى بنتيجة 29 /21 فى إطار ثان مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية المقامة فى الرأس الأخضر . حقق سبورتنج الفوز فى أولى مواجهاته على انتر كلوب الانجولى بنتيجة 34 /25 أمس الجمعة . يشارك سبورتنج فى هذه المنافسه بصفته بطل السوبر، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل الدورى . Advertisements بينما يستكمل سبورتنج مواجهاته بملاقاة جى اس كى الكونغولي يوم 7، وأخيرا أتليتكو الرأس الأخضر يوم 8 من نفس الشهر. يقع الزمالك فى المجموعة الثانية بالبطولة الأفريقية التى تضم أندية كلاً من وداد سمارة المغربى وفاب الكاميرونى وإيتوال الكونغولى واسبورتيفو برايا من الرأس الأخضر. فيما وقع سبورتنج السكندرى فى المجموعة الأولى التى تضم كلاً من إنتر كلوب الأنجولى وجى اس كى الكونغولى ورد ستار الإيفوارى وأتلتيكو دى مانديلو من الرأس الأخضر.

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