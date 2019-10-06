أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 5 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 5 / 10 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي "يقطف" زهرة الجنوب 5 مرات ويعتلي قمة الدوري من قلب أسوان
الأهلي "يقطف" زهرة الجنوب 5 مرات ويعتلي قمة الدوري من قلب أسوان
واصل فريق الاهلي ثورة الأنتصارات وحقق فوزاً كبيراً على مضيفه أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،السبت، باستاد أسوان ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز.
طبيب الأهلى: السولية يعانى من جذع فى كاحل القدم
أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن عمرو السولية تعرض للإصابة بجزع فى كاحل القدم خلال مشاركته فى مباراة أسوان التى أقيمت اليوم وحسمها الأهلى بخماسية مقابل هدف وحيد فى الأسبوع الثالث لبطولة الدورى.
تعرف على موعد مباريات الاتحاد السكندرى بدور الـ16 بالبطولة العربية
أستقر مسئولو الإتحاد العربى لكرة القدم على إقامة مبارة الذهاب بين الإتحاد السكندرى والمحرق البحرينى فى الثالث من نوفمبر المقبل باستاد الإسكندرية على أن تقام مباراة الإياب على أرض المنافس يوم 26 نوفمبر المقبل أيضا فى تمام السادسة مساء .
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