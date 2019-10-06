شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار: الإنتاج يستحق ضربة جزاء.. وسنعالج الأخطاء فى التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى عن حزنه الشديد من خسارة فريقه أمام المقاولون العرب بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السلام الدولى فى الجولة الثالثة للدورى .

وأضاف مختار مختار فى تصريحات لستاد مصر بقناة اون سبورت، أن لاعبيه لم يأخذوا المباراة بمحمل الجدية ولم يظهروا بمستواهم المعهود ، لذا فإنهم فقدوا نقاط المباراة بالكامل فى الدقيقة الأخيرة .

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وكشف المدير الفنى للإنتاج الحربى أن فريقه يستحق الحصول على ضربة جزاء واضحة وأن حكم المباراة ظلمهم فى عدم احتسابها مؤكدا انه سيسعى على علاج الاخطاء التى وقع فيها اللاعبين خلال الأيام المقبلة .

يذكر ان الدورى سيتوقف لمدة أسبوع بسبب الأجندة الدولية حيث يقيم المنتخب الوطنى معسكرا مغلقا تحت القيادة الفنية الجديدة لحسام البدرى يختتمه بمواجهة بوتسوانا باستاد القاهرة .