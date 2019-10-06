مدرب المنتخب الأوليمبي: نواجه مشكلة في حراسة المرمى.. واستدعاء لاعب الأهلي يتوقف على ناديه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إنه يواجه مشكلة في مركز حراسة المرمى، بالإضافة إلى بعض المراكز الأخرى.

وأضاف، في تصريحات عبر قناة أون سبورت، أن جميع حراس منتخب مصر الأولمبي لا يشاركون مع أنديتهم في الدوري الممتاز مطلقًا.

وتابع:" نواجه مشكلة في حراسة المرمى، وهي أن كل حراس الفريق نسبة مشاركتهم في الدوري الممتاز هي صفر".

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وأوضح، أن مشاركة الحراس مع فرقهم في دوري الشباب ليست مفيدة بالنسبة للمنتخب الأولمبي، لافتا أن هذه المشكلة نعاني منها في بعض المراكز، ليس في حراسة المرمى فقط.

وانتقل غريب للحديث عن استدعاء محمد محمود في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام، فقال : "لا استطيع المجازفة به، الأمر يتوقف على الأهلي".

واتم تصريحاته: " محمود عائد من إصابة بالرباط الصليبي، وحاليا يشارك في تدريبات الأهلي ، ولكن لا استطيع الاعتماد عليه إلا إذا لعب مع فريقه ولو لمباراة واحدة فقط".