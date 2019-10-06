مدرب الإسماعيلي: قادرون على تخطي الجزيرة الإماراتي والتأهل لربع نهائي البطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية-(أ ش أ):

قال الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني لفريق الإسماعيلي إنه يعلم الكثير عن كرة القدم الإماراتية، مشيرا إلى أن هدف فريقه هو عبور عقبة الجزيرة الإماراتي ومواصلة المشوار في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكانت قرعة دور الـ 16 لكأس محمد السادس، والتي أقيمت اليوم السبت، قد أسفرت عن وقوع الإسماعيلي في مواجهة فريق الجزيرة الإماراتي.

Advertisements

وقال يسيتش - في تصريحاته لموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي - "لدي خبرات بالكرة الإماراتية، فقد سبق لي تدريب فريق خورفكان الإماراتي، لذلك مواجهة فريق الجزيرة لا تعد جديدة بالنسبة لي".

وأوضح "كرة القدم الإماراتية تضم لاعبين على مستوى عالي بجانب الحضور الجماهيري.. سأبدأ في دراسة الفريق المنافس بشكل مفصل من أجل رصد نقاط القوة والضعف لديه سعيا لاستغلالها من أجل حصد بطاقة العبور للدور ربع النهائي للمسابقة العربية".

وأضاف المدرب الصربي "الانتصار اليوم على وادي دجلة ضمن منافسات الدوري، سيعيد للاعبين الثقة من جديد، والإسماعيلي لا يخشى مواجهة أي فريق، وقادر على التأهل للدور القادم في البطولة العربية".