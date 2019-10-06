الأهلي: فايلر لن يقضي أجازته في سويسرا بسبب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن المدرب السويسري رينيه فايلر لم يطلب السفر لقضاء فترة أجازة في سويسرا خلال فترة التوقف الدولي قبل استكمال مباريات الدوري المصري.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات لقناة "صدى البلد" مساء اليوم السبت: "بالفعل فضّل فايلر عدم السفر إلى سويسرا حتى يستعد للمبارايات المقبلة في الدوري المصري، وبما فيهم مباراة الزمالك".

الأهلي سيواجه الزمالك بعد فترة التوقف ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري يوم 19 أكتوبر الجاري.

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وأضاف مدير الكرة بالأهلي: "الزمالك فريق كبير وله كل التقدير والاحترام، لكن تبقى المباراة جزءً من مشوار الدوري".

وأوضح: "فايلر يعمل بشكل إيجابي ومع المجموعة ككل، ويهتم جدا بالتفاصيل الصغيرة التي قد يتغاضى عنها البعض، خاصةً في الثلث الأمامي وهو صاحب أقوى خط هجومي في الدوري بغزارة تهديفية كبيرة".

وأتم عبدالحفيظ تصريحاته بالحديث عن موقف صالح جمعة قائلا: "لدينا 30 لاعبا في القائمة ونتعامل مع جميع اللاعبين بالمثل، خضنا 4 مباريات محلية بعدد كبير من اللاعبين، كل اللاعبين سيحصلون على فرصته وقد يكون لصالح دور في الفترة المقبلة، ويجب أن يكون مستعدا من الناحية الفنية والبدنية والنفسية".

يذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، بعد فوزه في أول ثلاث جولات على كل من سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.