جونياس: وادي دجلة لا يستحق هذه المعاناة.. وينقصنا الفوز فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق وادي دجلة، أن فريقه لا يستحق هذه المعاناة التي يمر بها الفريق بحصوله فقط على نقطة واحدة من 3 مباريات منذ انطلاق منافسات الدوري الممتاز.
واستعاد فريق الإسماعيلي طريق الانتصارات بالفوز على وادي دجلة بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "بتروسبورت" ضمن الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري.
وأصبح رصيد الإسماعيلي 6 نقاط، بينما توقف رصيد وادي دجلة عند نقطة حيث لم يحقق الفريق الدجلاوي أي انتصار بعدما تعادل أمام حرس الحدود وخسر مباراتين أمام طنطا والإسماعيلي.
وقال جونياس في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة لقناة أون سبورت:" ما نستاهلش المعاناة دي وغالبية المباريات نكون الأكثر سيطرة على مجربات اللعب".
وأضاف:" الفريق ينقصه فقط اللمسة الأخيرة ونصل كثيرا أمام المرمى لكن القرار الأخير يجب أن يكون صحيح من اجل التسجيل".
وأوضح، أن مواجهة الإسماعيلي كانت صعبة بسبب كون الفريق يملك العديد من اللاعبين أصحاب جودة وامكانيات عالية.
وأشار إلى أن الفريق ظل يبحث عن الفوز حتى نهاية المباراة وحاول صناعة العديد من الفرص لكنه لم يتمكن من ترجمتها لأهداف.
وأتم مدرب وادي دجلة تصريحاته:" فخور بأداء اللاعبين وهناك تطور كبير حدث عن الموسم الماضي وينقصنا الفوز وحصد الثلاث نقاط".
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