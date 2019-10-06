سلة الزمالك يهزم مصر للتأمين 73 - 52 في دوري المرتبط

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادى الزمالك على فريق مصر للتأمين بنتيجة 73 - 52 فى المباراة الثالثة للفريق بالمجموعة الاولى في الدورى العام للرجال (أ) المرتبط بالمراحل السنية تحت 18 سنة فى نهايه الدور الأول للبطولة> - 52 فى المباراة الثالثة للفريق بالمجموعة الاولى في الدورى العام للرجال (أ) المرتبط بالمراحل السنية تحت 18 سنة فى نهايه الدور الأول للبطولة>

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