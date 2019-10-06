مختار مختار : الإنتاج الحربي تعرض لظلم تحكيمي أمام المقاولون

انتقد مختار مختار المدير الفني لفريق الانتاج الحربي، الأداء التحكيمي خلال مباراة فريقه أمام المقاولون العرب، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم وانتهى بفوز ذئاب الجبل بهدف

نظيف ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وقال مختار خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، إن فريقه تعرض لظلم فادح من

جانب طاقم التحكيم لعدم احتسابه ركلة جزاء واضحة للإنتاج الحربي، الأمر الذي كاد أن يغير سير المباراة.

واضاف المدير الفني للانتاج الحربي: " كيف يتثنى لنا أن نحصل على حقنا بعد الأخطاء التحكيمية التي تسببت في الخساراة".