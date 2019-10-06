جيانا فاروق: خسرت الوصول لنهائى الدورى العالمى لهذه الأسباب

شهدت أحداث الدوري العالمي للكاراتيه خسارة بطلنا جيانا فاروق بعد سوء إدارة مدرب المنتخب هاني قشطة وتقاعس عن أداء دوره كمدرب ودخوله في جدال لفظى مع اللاعبة مما انعكس بالسلب على نفسية و أداء البطلة العالمية وخسرتها مباراة النصف نهائي في الدوري العالمي بموسكو أمام بطلة إيران وضياع ميدالية ذهبية مستحقة

وأعربت البطلة العالميه جيانا فاروق عن استيائها وحزنها لما يحدث من المدرب ودخلت في حالة من الانهيار والبكاء لما يحدث لها من المدرب هاني قشطة من تقاعس

وصراع وعدم تقديم الدعمى الفنى كمدرب في مباريات اللاعبة، وحيث تلعب على الميدالية البرونزية.كان قشطة قد تسبب فى خسارة جيانا فاروق في الألعاب الافريقية بالمغرب فى أغسطس المضى نتيجه عدم تدخله في حالات الظلم التحكيمي وتقاعسه عن أداء دوره وكانت النتيجه خسائر فادحة في الألعاب الافريقيه والخروج بعدد ميداليات لايليق بمكانة الكاراتيه المصرى في عالم اللعبه وتقدمت اللاعبة بشكوي لسوء إدارته لمباراياتها وتقاعسه معها في أداء تعليمات لها أثناء المبارايات تحت متحججا بعبارة (ماتش سهل هتكسبيه) .من المعروف أن جيانا فاروق تحتل التصنيف العالمي والاوليمبي الثاني ومن البطلات الواعدات المرشحات للميدالية الذهبية في أوليمبياد طوكيو وتعقد عليها مصر آمالا كبيرة في حصد الذهب وتوجت بلقب بطولة العالم لمرتين علي التوالي وعدد كبير من الميداليات العالمية والقارية وتعبر أيقونة الكاراتية العالمي بشهادة الإتحاد الدولي للكاراتيه.علما بأن جيانا فاروق حققت مؤخرا في غياب المدرب هاني قشطة الميدالية الذهبية في الدوري العالمي للكاراتيه بموسكو بعد أداء رائع جداً واكتساح بطلات الوزن والفوز علي بطلات العالم وحققت أيضا ذهبية بطولة سيرياس أيه في شيلي مؤخرا.