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ميلان يفوز على جنوى بصعوبة في لقاء "الطرد" بالدوري الإيطالي

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فاز ميلان على جنوى بصعوبة، بنتيجة 2-1 ، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "لويجي فيراريس"، ضمن الجولة السابعة من "الكالتشيو".

افتتح لاسيه شون لاعب جنوى التسجيل في الدقيقة 41، ثم سجل ثيو هيرنانديز

هدف التعادل لميلان في الدقيقة 51، قبل أن يسجل فرانك كيسي هدف الفوز للروسونيري بالدقيقة 57، عبر ركلة جزاء، وشهد اللقاء أهدار شون لاعب جنوى، ركلة جزاء في الدقيقة 90.

وفي لقاء مثير، شهدت المباراة 4 حالات طرد، كانت لـ دافيدي بيراسشي وريكاردو سابونارا لاعبا جنوى، وتم طرد دافيدي كالابريا وصامويل كاستييخو لاعبا ميلان.
بتلك رفع ميلان رصيده إلى 9 نقاط في المركز الحادي عشر، بينما احتل جنوى المركز التاسع عشر برصيد 5 نقاط.

 

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