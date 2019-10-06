فاز ميلان على جنوى بصعوبة، بنتيجة 2-1 ، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "لويجي فيراريس"، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".
افتتح لاسيه شون لاعب جنوى التسجيل في الدقيقة 41، ثم سجل ثيو هيرنانديزهدف التعادل لميلان في الدقيقة 51، قبل أن يسجل فرانك كيسي هدف الفوز للروسونيري بالدقيقة 57، عبر ركلة جزاء، وشهد اللقاء أهدار شون لاعب جنوى، ركلة جزاء في الدقيقة 90.
وفي لقاء مثير، شهدت المباراة 4 حالات طرد، كانت لـ دافيدي بيراسشي وريكاردو سابونارا لاعبا جنوى، وتم طرد دافيدي كالابريا وصامويل كاستييخو لاعبا ميلان.
بتلك رفع ميلان رصيده إلى 9 نقاط في المركز الحادي عشر، بينما احتل جنوى المركز التاسع عشر برصيد 5 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر ميلان يفوز على جنوى بصعوبة في لقاء "الطرد" بالدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.