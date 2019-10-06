سلة سموحة تعبر الجزيرة بالضربة القاضية

في قمة الإثارة والمتعة اختتم الفريق الأول لكرة السلة بقيادة أيمن مطراوي المدير الفني بنادي سموحة مبارياته في إطار مباريات الدورة المجمعة الأولي في بطولة الدوري العام الممتاز (أ) رجال المرتبط بالمرحلة السنية تحت 18 سنة بتحقيق فوزه الثالث علي التوالي وتغلب علي نظيره الجزيرة 71/70.

جاءت المباراة مثيرة في أحداثها سيطر الجزيرة علي معظم أوقات المباراة لكن الموج الأزرق انتفض في نهاية اللقاء وحقق الفوز بالضربة القاضية نتيجة إصرار لاعبيه

وذكاء مديره الفني وجهازه المعاون.وكان الفريق قد إستهل مبارياته بتحقيق فوزه الأول علي نظيره الاتصالات 84/72 ثم 6 أكتوبر 86/65.وتبدأ مباريات الدورة المجمعة الثانية يوم الأربعاء التاسع من الشهر الجاري بصالة نادي الصيد 6 أكتوبر للمرتبط والكبار.ووقع سموحة في المجموعة الثانية مع فرق الجزيرة والاتصالات و6 أكتوبر وتقام مبارياتها بصالة نادي سبورتنج مرتبط وصالة نادي الاتحاد السكندري الكبارتضم قائمة الفريق النجوم: مروان سرحان وأشرف ربيع وأحمد على فهمي ومحمد صلاح ومحمد السيد عطيه ومازن المصري ومؤمن أبو العنين وإبراهيم خالد وأحمد عزب وأحمد تربس ورؤوف الصفوانى ومحمد القوصى وعمر عزب ومحمد عماره والمحترف الأمريكي جيمس إدوار والصاعد عبد الرحمن سمير (تحت 20 سنه).بينما يضم الجهاز الفني: الكابتن أيمن مطراوى مدير فنى والكابتن محمد رزق مدرب عام والكابتن أحمد درويش مدرب والدكتور تامر إبراهيم طبيب والدكتور محمد جمال مدرب الأحمال والكابتن محمد زكريا إداري والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن عماد هاشم المشرف الرياضي لكرة السلة.